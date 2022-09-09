Россияне не пускают наблюдателей ООН к украинским военнопленным

Россия не пускает наблюдателей Организации Объединенных Наций к украинским военным, находящимся в плену.



Об этом сообщила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в Женеве, передает Reuters.



«Российская Федерация не предоставила доступ к военнопленным, содержащимся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией», — сказала Богнер.



Кроме того, по ее словам, наблюдатели ООН задокументировали случаи пыток и жестокого обращения с украинскими военными, которые находятся в плену у оккупантов.



«Мы задокументировали, что военнопленные, находящиеся во власти Российской Федерации и удерживаемые Вооруженными силами Российской Федерации или связанными с ними вооруженными группировками, подвергались пыткам и жестокому обращению», — уточнила Богнер.

Эксперты в составе миссии ООН по установлению фактов отправятся в ближайшие дни на Донбасс для расследования обстрела СИЗО в Еленовке.



3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о намерении запустить миссию, которая займется установлением фактов трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.



В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человек, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.