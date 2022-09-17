Під час контрнаступу українські військові взяли в полон сотні окупантів — Зеленський

Під час контрнаступу на Харківщині українські військові полонили сотні окупантів. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.



Він зазначив, що зараз у росіян більше українських полонених, ніж у української сторони — російських військових чи найманців-терористів, які працюють за РФ. Тому постає завдання поповнювати обмінний фонд.



«І я звертаюся до російських військових — це правильно, якщо вони підуть у полон. Ми ставимося до них згідно з Женевськими конвенціями, як до військовополонених. Наше завдання — щоб їх було більше, щоби повернути своїх. Тому завдання щодо поповнення фонду. Скажу вам прямо, ця операція (контрнаступ — Ред.) дала можливість цей фонд серйозно поповнити», — сказав Зеленський.



За його словами, внаслідок контрнаступу в полон потрапили сотні російських військових.