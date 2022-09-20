Окупаційна влада Херсонщини збирається провести «референдум»

Так звана «громадська рада Херсонської області» звернулася до голови окупаційної адміністрації Володимира Сальдо з ініціативою провести «референдум» про входження до складу Росії. Про це пише російська агенція «РІА Новини».



Причиною такого кроку у «раді» називають «акти терору з боку української влади та НАТО». Автори звернення впевнені, що жителі регіону підтримають ідею "повернення" до складу Росії.



У відповідь Сальдо заявив, що окупаційна адміністрація ухвалила рішення про проведення «референдуму» щодо входження Херсонської області до складу РФ.



Дата «референдуму» поки що не призначена.

19 вересня так звані громадські палати «ДНР» та «ЛНР» ініціювали питання проведення «референдуму» щодо вступу «республік» до складу РФ.



Глава «ДНР» Денис Пушилін запропонував голові «ЛНР» Леоніду Пасічнику об'єднати зусилля у питаннях організації «референдуму». 20 вересня стало відомо, що угруповання розпочали підготовку до «референдуму» про входження підконтрольних їм територій до складу Росії.