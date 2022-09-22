«ДНР» показала бюллетень и заявила, что уже полностью готова к «референдуму»

В бюллетень на «референдум» на подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области вписан один вопрос.



В показанном бюллетене напечатан вопрос: «Вы за вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?». Также есть два варианта ответа — да и нет.

Бюллетень «референдума». Фото: dnronline

Сепаратистский сайт «ДАН» привел слова «председателя ЦИК» Владимира Высоцкого о том, что «ДНР» уже подготовилась к «референдуму».



«Все наши участки готовы на 100 процентов, все люди мотивированы, все оборудование готово, бюллетени на участках находятся. Ждем начала голосования. Более 450 участков по территории республики готовы», — уверяет Высоцкий.

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