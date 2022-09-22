«ДНР» показала бюлетень та заявила, що вже повністю готова до «референдуму»

У бюлетень на «референдум» на підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області вписано одне питання.



У бюлетені надруковано питання: «Ви за входження ДНР до складу РФ на правах суб'єкта РФ?». Також є два варіанти відповіді — так й ні.

Бюлетень «референдуму». Фото: dnronline

Сепаратистський сайт «ДАН» навів слова «голови ЦВК» Володимира Висоцького про те, що «ДНР» вже підготувалася до «референдуму».



«Усі наші дільниці готові на 100 відсотків, усі люди мотивовані, все обладнання готове, бюлетені на дільницях перебувають. Чекаємо на початок голосування. Понад 450 ділянок на території республіки готові», — запевняє Висоцький.

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