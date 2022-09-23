«Перевиконано план»: Кадиров заявив, що в Чечні не буде мобілізації

23 вересня 2022, 15:28

«Перевиконано план»: Кадиров заявив, що в Чечні не буде мобілізації

У Чечні мобілізація на війну з Україною не проводитиметься. Про це заявив очільник Чечні Рамзан Кадиров на нараді з оперативним штабом з проведення «спеціальної військової операції», передають «Кавказ.Реалії».

«Сюжет із виступом керівника регіону вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний". Участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч людей, сказав Кадиров. Чечня перевиконала "спущений план" на 254%, заявив він. Про який план йдеться, ким та яким чином його було затверджено, не уточнювалося», — повідомляє видання.

Також зазначається, що, за словами Кадирова, родичів близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести у Грозному антивоєнний мітинг, вже мобілізовано та відправлено до України. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, і всіх їхніх дітей відправлятимуть «на передову».

Раніше про це повідомляв представник опозиційного руху 1ADAT Ібрагім Янгулбаєв. За його даними, родичів цих жінок змусили підписати документи, за якими вони нібито записуються добровольцями.

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