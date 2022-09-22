Мобилизация в РФ не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы — ISW

Частичная мобилизация в РФ не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).



Отмечается, что объявление частичной мобилизации «отразило многие проблемы, с которыми сталкивается Россия в ходе неуверенного вторжения в Украину, которые Москва вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы».



«Приказ Путина о мобилизации части российского "обученного" резерва, то есть лиц, прошедших обязательную срочную службу, не создаст значительной боевой мощи России в ближайшие месяцы. Этого может быть достаточно, чтобы поддерживать нынешний уровень численности российских Вооруженных сил в 2023 году за счет компенсации российских потерь, хотя даже это еще не ясно», — считают аналитики ISW.



Также сообщается, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил о поэтапной мобилизации. Это, вероятно, предотвратит любой внезапный приток российских войск, который может резко изменить ход войны, отмечают в Институте изучения войны.



«Таким образом, частичная мобилизация России не лишит Украину возможности освободить больше своей оккупированной территории в течение всей зимы», — отмечают аналитики.



По данным ISW, российские резервисты изначально плохо обучены и не проходят переподготовки по окончании срока призыва. Также мобилизованные резервисты будут тренироваться, что займет, возможно, месяцы. С другой стороны, военный комиссариат в Курской области объявил, что резервисты моложе 30 лет будут направлены немедленно без дополнительной подготовки.

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