До 10 лет тюрьмы: Путин подписал закон о наказании за отказ идти на войну или добровольную сдачу в плен

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к российскому уголовному кодексу, которые предусматривают наказание за отказ принимать участие в боевых действиях.



В соответствии с опубликованным изменениями:

от 3 до 10 лет тюрьмы грозит тем, кто добровольно сдается в плен. Статьи «Добровольная сдача в плен» в российском уголовном кодексе раньше не было;

призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками;

за отказ участвовать в боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта, «повлекший тяжкие последствия», закон предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет;

за неисполнение военнослужащим приказа начальника или насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, в российский уголовный кодекс вводится статья «Мародерство», по которой будут наказывать на срок от шести до 15 лет заключения.

Прзидент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая стартовала 21 сентября. Утверждается, что призыву будут подлежать только граждане РФ, находящиеся в запасе. Министр обороны РФ Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч резервистов.



По всей России проходят протесты против мобилизации, которые жестко подавляются силовиками.