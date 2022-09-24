До 10 лет тюрьмы: Путин подписал закон о наказании за отказ идти на войну или добровольную сдачу в плен

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к российскому уголовному кодексу, которые предусматривают наказание за отказ принимать участие в боевых действиях.
В соответствии с опубликованным изменениями:
Кроме того, в российский уголовный кодекс вводится статья «Мародерство», по которой будут наказывать на срок от шести до 15 лет заключения.
Прзидент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая стартовала 21 сентября. Утверждается, что призыву будут подлежать только граждане РФ, находящиеся в запасе. Министр обороны РФ Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч резервистов.
По всей России проходят протесты против мобилизации, которые жестко подавляются силовиками.
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