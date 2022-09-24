До 10 років в'язниці: Путін підписав закон про покарання за відмову йти на війну чи добровільну здачу в полон

Президент РФ Володимир Путін підписав пакет поправок до російського кримінального кодексу, які передбачають покарання за відмову брати участь у бойових діях.



Відповідно до опублікованих змін:

від 3 до 10 років ув'язнення загрожує тим, хто добровільно здається в полон. Статті «Добровільна здача в полон» у російському кримінальному кодексі раніше не було;

покликані на військові збори із запасу нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або самовільне залишення місця служби нарівні з контрактниками;

за відмову брати участь у бойових діях під час воєнного стану або в умовах збройного конфлікту, що «спричинило тяжкі наслідки», закон передбачає позбавлення волі на строк до 10 років;

за невиконання військовослужбовцем наказу начальника або насильство щодо начальника на військовій службі під час мобілізації, воєнного стану, бойових дій чи воєнного конфлікту загрожуватиме позбавлення волі на строк до 15 років.

Крім того, до російського кримінального кодексу вводиться стаття «Мародерство», за якою каратимуть на строк від шести до 15 років ув'язнення.

Президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію , яка стартувала 21 вересня. Стверджується, що призову підлягатимуть лише громадяни РФ, що у запасі. Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що призовуть 300 тисяч резервістів.



По всій Росії відбуваються протести проти мобілізації, які жорстко придушуються силовиками.