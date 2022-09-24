До 10 років в'язниці: Путін підписав закон про покарання за відмову йти на війну чи добровільну здачу в полон

Президент РФ Володимир Путін підписав пакет поправок до російського кримінального кодексу, які передбачають покарання за відмову брати участь у бойових діях.
Відповідно до опублікованих змін:
Крім того, до російського кримінального кодексу вводиться стаття «Мародерство», за якою каратимуть на строк від шести до 15 років ув'язнення.
Президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію , яка стартувала 21 вересня. Стверджується, що призову підлягатимуть лише громадяни РФ, що у запасі. Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що призовуть 300 тисяч резервістів.
По всій Росії відбуваються протести проти мобілізації, які жорстко придушуються силовиками.
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