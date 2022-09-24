Гайдай розповів, що на «референдумі» луганчанам видають російські паспорти та повістки на війну

На окупованій території Луганщини під час «референдуму» росіяни складають списки «неблагонадійних», а також видають паспорти РФ та повістки. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.



«"Голосувати" у дворі чи квартирі під картонкою треба "за", "ні" — потрапляєш до списку неблагонадійних. Буває, що чоловіків затримують одразу. На "голосуванні" завжди присутні солдати», — сказав Гайдай.



Він зазначив, що якщо під тиском люди ставлять «так», то їм відразу видають і російський паспорт.



«З паспортом отримуєш і зобов'язання з'явитися у військкомат, а там і "мобілізація" на славу нової "батьківщини"», — додав глава ОВА.

На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 23 вересня розпочалися «референдуми», за допомогою яких Росія хоче анексувати ці регіони. «Голосування» триватиме п'ять днів – по 27 вересня (вівторок): в останній день – вівторок – воно проходитиме на «виборчих дільницях», а попередні – на прибудинкових територіях та за заявами вдома. При цьому виїзні «комісії» супроводжує «поліція».



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