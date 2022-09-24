Мариупольцы с украинскими флагами протестовали против «референдума»

Переселенцы из Мариуполя. «Сайт города Мариуполя»

По всей Украине прошла акция «Мариуполь — это Украина». Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя».



Мариупольцы в разных городах собрались с сине-желтыми флагами у центров «ЯМариуполь».



«Они показали всему миру, что Мариуполь был, есть и будет украинским! И они не признают никаких "референдумов". Около 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную территорию Украины. И они уже сделали свой выбор… В оккупированном городе до сих пор остаются люди по разным причинам, но они ждут ВСУ и верят в Украину. Не могут об этом свободно говорить из-за опасности», — отмечает издание.

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