Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, есть раненые

Сегодня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета в Тelegram.



«По уточненной информации, в результате утренних обстрелов хлебозавода в Марганце ранения получили три человека. Это двое мужчин и женщина, они в больнице», — говорится в сообщении.



По его словам, днем оккупанты снова обстреляли Марганецкую громаду из «Градов». Обошлось без пострадавших.



«К вечеру армия России из "Ураганов" ударила по Зеленодольской громаде в Криворожском районе. Есть повреждения производственных построек, обошлось без жертв», — написал Лукашук.



Он добавил, что в других районах спокойно, ситуация на границах области полностью контролируется Вооруженными Силами Украины.