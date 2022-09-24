Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

Сьогодні російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є поранені серед мирних жителів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради у Тelegram.



«За уточненою інформацією, внаслідок ранкових обстрілів хлібозаводу в Марганці поранення отримали троє людей. Це двоє чоловіків та жінка, вони у лікарні», — йдеться у повідомленні.



За його словами, вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду із «Градів». Обійшлося без постраждалих.



«До вечора армія Росії з "Ураганів" вдарила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих споруд, що обійшлося без жертв», — написав Лукашук.



Він додав, що в інших районах спокійно ситуація на кордонах області повністю контролюється Збройними Силами України.