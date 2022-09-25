Окупанти вивезли зі Святогірська загиблого замполіта, залишивши тіла рядових

Замполит Санжиев

Російські військові евакуювали тіло свого замполіта, який загинув під Святогірськом Донецької області, а тіла рядових залишили гнити в лісі. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.



Зазначається, що прикордонники знайшли кашкет старшого лейтенанта на одній з позицій у районі Святогірська.



«Власник кашкета з підписом "ст. л-т Санжієв С.Б." виявився тим рідкісним загарбником, загибель якого визнана у пабликах органів місцевої влади Росії», — йдеться у повідомленні.



ЗМІ та соцмережі повідомили 15 вересня, що в Калмикії за участю міських та районних чиновників попрощалися зі старшим лейтенантом Сананом Санжієвим.



Прикордонники підкреслили, що родичі замполіта «матимуть гробові», бо тіло його евакуювали та поховали з почестями.



«А ось вдови і сироти простих загарбників нехай самі здогадуються, куди зникли їхні родичі, бо тіла рядових у російській армії можна залишити в лісі і списати, як зниклі безвісти», — додали в Держприкордонслужбі України.



ЗСУ зайшли до Святогірська 12 вересня. Місто було повернуто під контроль України.