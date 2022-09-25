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«ДНР» и «ЛНР» заявили, что на «референдуме» уже «проголосовали» до 80% избирателей

25 сентября 2022, 21:34

«ДНР» и «ЛНР» заявили, что на «референдуме» уже «проголосовали» до 80% избирателей

Группировка «ЛНР» заявила, что за три дня на «референдуме» о вхождении в состав России «проголосовали» уже почти 80% внесенных в списки, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».

Как утверждает «председатель ЦИК ЛНР» Елена Кравченко, более 1 миллиона избирателей, или почти 80% от общего количества внесенных в списки для «голосования», приняли участие в «референдуме» за три дня. 

«Цифры говорят о том, что референдум состоялся», — заявила Кравченко.

В то же время «председатель ЦИК ДНР» Владимир Высоцкий заявил на брифинге в Донецке, что явка по итогам трех дней «референдума» составила 77,12%. 

По его словам, на территории, подконтрольной «ДНР», «проголосовали» 1 202 855 человек, за ее пределами — 327 093 человека.

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 23 сентября начались «референдумы», с помощью которых Россия хочет аннексировать эти регионы. «Голосование» продлится пять дней — по 27 сентября (вторник): в последний день — вторник — оно будет проходить на «избирательных участках», а в предыдущие — на придомовых территориях и по заявлениям дома. При этом выездные комиссии сопровождает «полиция».

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