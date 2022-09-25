«ДНР» та «ЛНР» заявили, що на «референдумі» вже «проголосували» до 80% виборців

Угруповання «ЛНР» заявило, що за три дні на «референдумі» про входження до складу Росії «проголосували» вже майже 80% внесених до списків, передає сепаратистський ресурс «ЛИЦ».



Як стверджує «голова ЦВК ЛНР» Олена Кравченко, понад 1 мільйон виборців, або майже 80% від загальної кількості внесених до списків для «голосування», взяли участь у «референдумі» за три дні.



«Цифри говорять про те, що референдум відбувся», — заявила Кравченко.



Водночас, «голова ЦВК ДНР» Володимир Висоцький заявив на брифінгу в Донецьку, що явка за підсумками трьох днів «референдуму» склала 77,12%.



За його словами, на території, підконтрольній «ДНР», «проголосували» 1 202 855 осіб, за її межами — 327 093 особи.

На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 23 вересня розпочалися «референдуми», за допомогою яких Росія хоче анексувати ці регіони. «Голосування» триватиме п'ять днів — по 27 вересня (вівторок): в останній день — вівторок — воно проходитиме на «виборчих дільницях», а попередні — на прибудинкових територіях та за заявами будинку. При цьому виїзні комісії супроводжує поліція.