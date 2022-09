«Не получается найти места для всех»: Россияне улетают из страны на частных самолетах

После объявления мобилизации в России резко вырос спрос на полеты на частных самолетах. Об этом сообщает «Медуза».



Отмечается, что, по данным британского издания The Guardian, основными направлениями таких перелетов являются Армения, Турция и Азербайджан — страны, куда россияне могут въехать без виз.



Директор компании Your Charter Евгений Быков рассказал, что число заявок на перелеты после объявления мобилизации увеличилось многократно.



«Обычно мы получали по 50 заявок в день, а теперь их около пяти тысяч. Ситуация абсолютно безумная», — сказал он.



Быков добавил, что его компания начала использовать самолеты большей вместимости, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены, но и этого оказывается недостаточно.



«У нас просто не получается найти места для всех», — заявил Быков.



The Guardian пишет, что цена за место в частном самолете сейчас составляет 1,3-1,5 миллиона рублей, а стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется в диапазоне от пяти до почти девяти миллионов.



Эдуард Симонов, глава компании FlightWay, специализирующейся на частных перелетах, сообщил, что спрос на полеты в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай вырос в 50 раз. Он также отметил, что самолеты стало труднее арендовать после введения международных санкций в отношении России.



«Все европейские фирмы, занимающиеся частными перевозками, ушли с рынка. Сейчас спрос больше, чем предложение, а цены зашкаливают по сравнению с тем, что было полгода назад», — сказал Симонов.



При этом не только богатые россияне покидают страну на частных самолетах. Как пишет «Коммерсант», российские IT-компании начали выкупать чартерные рейсы целиком, чтобы эвакуировать своих сотрудников из страны. Массовый отток работников индустрии связан с тем, что большинство из них не обладает специальностями, гарантирующими бронь от мобилизации.



