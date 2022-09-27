Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«Не получается найти места для всех»: Россияне улетают из страны на частных самолетах

27 сентября 2022, 22:10

«Не получается найти места для всех»: Россияне улетают из страны на частных самолетах

После объявления мобилизации в России резко вырос спрос на полеты на частных самолетах. Об этом сообщает «Медуза».

Отмечается, что, по данным британского издания The Guardian, основными направлениями таких перелетов являются Армения, Турция и Азербайджан — страны, куда россияне могут въехать без виз.

Директор компании Your Charter Евгений Быков рассказал, что число заявок на перелеты после объявления мобилизации увеличилось многократно.

«Обычно мы получали по 50 заявок в день, а теперь их около пяти тысяч. Ситуация абсолютно безумная», — сказал он.

Быков добавил, что его компания начала использовать самолеты большей вместимости, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены, но и этого оказывается недостаточно.

«У нас просто не получается найти места для всех», — заявил Быков.

The Guardian пишет, что цена за место в частном самолете сейчас составляет 1,3-1,5 миллиона рублей, а стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется в диапазоне от пяти до почти девяти миллионов.

Эдуард Симонов, глава компании FlightWay, специализирующейся на частных перелетах, сообщил, что спрос на полеты в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай вырос в 50 раз. Он также отметил, что самолеты стало труднее арендовать после введения международных санкций в отношении России.

«Все европейские фирмы, занимающиеся частными перевозками, ушли с рынка. Сейчас спрос больше, чем предложение, а цены зашкаливают по сравнению с тем, что было полгода назад», — сказал Симонов.

При этом не только богатые россияне покидают страну на частных самолетах. Как пишет «Коммерсант», российские IT-компании начали выкупать чартерные рейсы целиком, чтобы эвакуировать своих сотрудников из страны. Массовый отток работников индустрии связан с тем, что большинство из них не обладает специальностями, гарантирующими бронь от мобилизации.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Россия
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:36
Мобилизация в Крыму: перегибы России ►
22:49
В группировке «ЛНР» подвели итоги «референдума»
21:45
Оккупанты в Мариуполе задержали девушку. Она якобы хотела устроить взрыв
20:42
«ЛНР»: Брянка попала под обстрел, погибли три человека, еще пять ранены
19:21
РФ так и не предоставила доступ к местам содержания украинских военнопленных, — ООН
16:42
«ДНР» и «ЛНР» уже считают голоса на «референдумах»
16:13
Жители Донецка сообщают о перепадах напряжения по всему городу
14:45
Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат — горсовет
13:27
Оккупанты Мариуполя привлекли к участию в «референдуме» россиян — Андрющенко
13:10
В оккупированном Энергодаре заставляют «голосовать» на «референдуме» — ГУР МОУ
09:22
«ДНР»: Пять раненых от обстрелов за сутки
09:04
Оккупанты в Луганской области начали призыв врачей — Гайдай
23:53
«ДНР» и «ЛНР» хвастаются явкой на «референдуме» — главное за день ►
16:36
Жителей захваченной части юга Украины оккупанты хотят отправить на фронт
16:17
Путин поручил построить в Мариуполе военно-морское училище
все новости
23:36
Мобилизация в Крыму: перегибы России ►
22:58
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с Путиным, если РФ признает результаты «референдумов»
22:49
В группировке «ЛНР» подвели итоги «референдума»
22:10
«Не получается найти места для всех»: Россияне улетают из страны на частных самолетах
21:45
Оккупанты в Мариуполе задержали девушку. Она якобы хотела устроить взрыв
21:04
«ДНР»: Посчитаны «голоса» на «референдуме» на «участках» в России
20:42
«ЛНР»: Брянка попала под обстрел, погибли три человека, еще пять ранены
20:23
Украина ввела эмбарго на экспорт товаров в РФ
19:49
Жителей прифронтовых территорий бесплатно обеспечат дровами на зиму
19:21
РФ так и не предоставила доступ к местам содержания украинских военнопленных, — ООН
19:01
Офис президента: «Утечка газа» из СП-1 — акт агрессии России против Евросоюза
18:44
Село Редкодуб в Донецкой области — под контролем ВСУ
18:12
Энергетики вернули свет в девять населенных пунктов на Донетчине
17:41
Что сейчас происходит в Угледаре: Обстрел зажигательными снарядами и эвакуация
16:42
«ДНР» и «ЛНР» уже считают голоса на «референдумах»
все новости
ВИДЕО
Что сейчас происходит в Угледаре: Обстрел зажигательными снарядами и эвакуация
27 сентября, 17:41
Жители Донецка сообщают о перепадах напряжения по всему городу
27 сентября, 16:13
«ДНР» и «ЛНР» хвастаются явкой на «референдуме» — главное за день ►
26 сентября, 23:53

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты