«Не виходить знайти місця для всіх»: Росіяни відлітають з країни на приватних літаках

Після оголошення мобілізації у Росії різко зріс попит на польоти на приватних літаках. Про це повідомляє «Медуза».



Зазначається, що, за даними британського видання The Guardian, основними напрямками таких перельотів є Вірменія, Туреччина та Азербайджан — країни, куди росіяни можуть в'їхати без віз.



Директор компанії Your Charter Євген Биков розповів, що кількість заявок на перельоти після оголошення мобілізації збільшилася багаторазово.



«Зазвичай ми отримували по 50 заявок на день, а тепер їх близько п'яти тисяч. Ситуація абсолютно божевільна», — сказав він.



Биков додав, що його компанія почала використовувати літаки більшої місткості, щоб задовольнити попит і знизити ціни, але цього виявляється недостатньо.



«У нас просто не виходить знайти місця для всіх», — заявив Биков.



The Guardian пише, що ціна за місце у приватному літаку зараз становить 1,3-1,5 мільйона рублів, а вартість оренди восьмимісного літака коливається в діапазоні від п'яти до майже дев'яти мільйонів.



Едуард Симонов, голова компанії FlightWay, що спеціалізується на приватних перельотах, повідомив, що попит на польоти до Вірменії, Туреччини, Казахстану та Дубаї зріс у 50 разів. Він також зазначив, що літаки стало важче орендувати після запровадження міжнародних санкцій щодо Росії.



«Всі європейські фірми, які займаються приватними перевезеннями, пішли з ринку. Зараз попит більший за пропозицію, а ціни зашкалюють порівняно з тим, що було пів року тому», — сказав Симонов.



При цьому не лише багаті росіяни покидають країни на приватних літаках. Як пише «Комерсант», російські IT-компанії почали викуповувати чартерні рейси повністю, щоб евакуювати своїх співробітників з країни. Масовий відтік працівників індустрії пов'язаний з тим, що більшість з них не має спеціальностей, що гарантують бронь від мобілізації.



