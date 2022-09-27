«Не виходить знайти місця для всіх»: Росіяни відлітають з країни на приватних літаках

27 вересня 2022, 22:10

«Не виходить знайти місця для всіх»: Росіяни відлітають з країни на приватних літаках

Після оголошення мобілізації у Росії різко зріс попит на польоти на приватних літаках. Про це повідомляє «Медуза».

Зазначається, що, за даними британського видання The Guardian, основними напрямками таких перельотів є Вірменія, Туреччина та Азербайджан — країни, куди росіяни можуть в'їхати без віз.

Директор компанії Your Charter Євген Биков розповів, що кількість заявок на перельоти після оголошення мобілізації збільшилася багаторазово.

«Зазвичай ми отримували по 50 заявок на день, а тепер їх близько п'яти тисяч. Ситуація абсолютно божевільна», — сказав він.

Биков додав, що його компанія почала використовувати літаки більшої місткості, щоб задовольнити попит і знизити ціни, але цього виявляється недостатньо.

«У нас просто не виходить знайти місця для всіх», — заявив Биков.

The Guardian пише, що ціна за місце у приватному літаку зараз становить 1,3-1,5 мільйона рублів, а вартість оренди восьмимісного літака коливається в діапазоні від п'яти до майже дев'яти мільйонів.

Едуард Симонов, голова компанії FlightWay, що спеціалізується на приватних перельотах, повідомив, що попит на польоти до Вірменії, Туреччини, Казахстану та Дубаї зріс у 50 разів. Він також зазначив, що літаки стало важче орендувати після запровадження міжнародних санкцій щодо Росії.

«Всі європейські фірми, які займаються приватними перевезеннями, пішли з ринку. Зараз попит більший за пропозицію, а ціни зашкалюють порівняно з тим, що було пів року тому», — сказав Симонов.

При цьому не лише багаті росіяни покидають країни на приватних літаках. Як пише «Комерсант», російські IT-компанії почали викуповувати чартерні рейси повністю, щоб евакуювати своїх співробітників з країни. Масовий відтік працівників індустрії пов'язаний з тим, що більшість з них не має спеціальностей, що гарантують бронь від мобілізації.

Дивіться також:

Ще за темою

Місця
Росія
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:49
В угрупованні «ЛНР» підбили підсумки «референдуму»
21:45
Окупанти в Маріуполі затримали дівчину. Вона нібито хотіла влаштувати вибух
20:42
«ЛНР»: Брянка потрапила під обстріл, загинуло троє людей, ще п'ять поранено
19:21
РФ так і не надала доступу до місць утримання українських військовополонених, — ООН
16:42
«ДНР» та «ЛНР» уже рахують голоси на «референдумах»
16:13
Жителі Донецька повідомляють про перепади напруги по всьому місту
14:45
Маріупольцям надходять повідомлення з проханням прийти до військкомату — міськради
13:27
Окупанти Маріуполя залучили до участі у «референдумі» росіян — Андрющенко
13:10
В окупованому Енергодарі змушують «голосувати» на «референдумі» — ГУР МОУ
09:22
«ДНР»: П'ять поранених від обстрілу за добу
09:04
Окупанти на Луганщині розпочали призов лікарів — Гайдай
23:53
«ДНР» та «ЛНР» вихваляються явкою на «референдумі» — головне за день ►
16:36
Жителів захопленої частини півдня України окупанти хучть відправити на фронт
16:17
Путін доручив збудувати у Маріуполі військово-морське училище
13:11
СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на Донбасі
Всі новини
22:49
В угрупованні «ЛНР» підбили підсумки «референдуму»
22:10
«Не виходить знайти місця для всіх»: Росіяни відлітають з країни на приватних літаках
21:45
Окупанти в Маріуполі затримали дівчину. Вона нібито хотіла влаштувати вибух
21:04
«ДНР»: Пораховано «голоси» на «референдумі» на «дільницях» у Росії
20:42
«ЛНР»: Брянка потрапила під обстріл, загинуло троє людей, ще п'ять поранено
20:23
Україна запровадила ембарго на експорт товарів у РФ
19:49
Мешканців прифронтових територій безплатно забезпечать дровами на зиму
19:21
РФ так і не надала доступу до місць утримання українських військовополонених, — ООН
19:01
Офіс президента: «Витік газу» з СП-1 — акт агресії Росії проти Євросоюзу
18:44
Село Рідкодуб на Донеччині — під контролем ЗСУ
18:12
Енергетики повернули світло у дев'ять населених пунктів на Донеччині
17:41
Що наразі відбувається у Вугледарі: Обстріл запальними снарядами та евакуація
16:42
«ДНР» та «ЛНР» уже рахують голоси на «референдумах»
16:13
Жителі Донецька повідомляють про перепади напруги по всьому місту
15:57
Російські війська обстріляли Слов'янськ та Краматорськ
Всі новини
ВІДЕО
Що наразі відбувається у Вугледарі: Обстріл запальними снарядами та евакуація
27 вересня, 17:41
Жителі Донецька повідомляють про перепади напруги по всьому місту
27 вересня, 16:13
«ДНР» та «ЛНР» вихваляються явкою на «референдумі» — головне за день ►
26 вересня, 23:53

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти