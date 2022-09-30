Командовал обстрелами в Северодонецке: Пленному боевику «ЛНР» сообщили о подозрении

Следователи СБУ задокументировали действия и сообщили о подозрении командиру танка, который на стороне российских оккупационных войск участвовал в боях в Луганской области и обстреливал гражданские объекты. Об этом сообщает 3 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



«Установлено, что в 2015 году житель временно оккупированного Донецка по идеологическим мотивам добровольно поступил на военную службу в танковое подразделение. Военная часть была дислоцирована в оккупированном городе Брянка Луганской области. Начальником в/ч, его заместителем, командиром танкового батальона являлись кадровые российские военные», — рассказали в ведомстве.



Там отметили, что сначала дончанин был назначен наводчиком-оператором, впоследствии стал командиром танка. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он воевал против ВСУ.



«В марте 2022 года участвовал в многочисленных обстрелах Рубежанского химзавода "Заря" из танковых пушек. Во время уличных боев в Северодонецке в мае-июне командовал танковыми обстрелами гражданских объектов. 1 июня совершенными по его команде десятью выстрелами из танка была разрушена часть здания драматического театра. 3-4 июня он командовал обстрелами жилых домов, расположенных в районе гостиницы "Мир"», — детализировали в СБУ.



5 июня, во время боев за Северодонецкую промзону, отметили в ведомстве, боевик так называемой «ЛНР» попал в плен. Он дал показания следователям СБУ о своей «службе» в рядах незаконных вооруженных формирований, о своих командирах, приказах, которые выполнял и отдавал.



Дончанину сообщили о подозрении:

по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Командир танка российской армии приговорен к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы

Смотрите также:



