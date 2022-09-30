Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Командовал обстрелами в Северодонецке: Пленному боевику «ЛНР» сообщили о подозрении

30 сентября 2022, 10:59

Командовал обстрелами в Северодонецке: Пленному боевику «ЛНР» сообщили о подозрении

Следователи СБУ задокументировали действия и сообщили о подозрении командиру танка, который на стороне российских оккупационных войск участвовал в боях в Луганской области и обстреливал гражданские объекты. Об этом сообщает 3 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«Установлено, что в 2015 году житель временно оккупированного Донецка по идеологическим мотивам добровольно поступил на военную службу в танковое подразделение. Военная часть была дислоцирована в оккупированном городе Брянка Луганской области. Начальником в/ч, его заместителем, командиром танкового батальона являлись кадровые российские военные», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что сначала дончанин был назначен наводчиком-оператором, впоследствии стал командиром танка. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он воевал против ВСУ.

«В марте 2022 года участвовал в многочисленных обстрелах Рубежанского химзавода "Заря" из танковых пушек. Во время уличных боев в Северодонецке в мае-июне командовал танковыми обстрелами гражданских объектов. 1 июня совершенными по его команде десятью выстрелами из танка была разрушена часть здания драматического театра. 3-4 июня он командовал обстрелами жилых домов, расположенных в районе гостиницы "Мир"», — детализировали в СБУ.

5 июня, во время боев за Северодонецкую промзону, отметили в ведомстве, боевик так называемой «ЛНР» попал в плен. Он дал показания следователям СБУ о своей «службе» в рядах незаконных вооруженных формирований, о своих командирах, приказах, которые выполнял и отдавал.

Дончанину сообщили о подозрении:

  • по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях);
  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также:

Командир танка российской армии приговорен к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война
Организации
ЛНР
Места
Северодонецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:28
«ДНР» показала первых прибывших мобилизованных россиян
09:59
В Херсоне погиб «первый замглавы» оккупационной «администрации»
09:31
«ДНР»: Из-за обстрелов Донецка и Горловки погибли мирные жители
09:14
В казарме под Новоайдаром погибли более 50 оккупантов — Гайдай
01:30
В Кремле готовят заключительный аккорд аннексии — главное за день ►
00:52
«Крымский округ» во главе с Рогозиным: Чего ждать ►
23:03
«ДНР» «конфисковала» недвижимость Ахметова и 140 граждан Украины
20:56
«ЛНР» приговорила жителя Белокуракино к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
20:17
В «ДНР» заявили о подрыве двух человек на минах на западе Донецка
19:46
«ЛНР» лишила свободы украинского военного на 13 лет
18:40
«ЛНР»: Два человека погибли, 9 ранены из-за обстрела Верхней Подгоровки
16:42
Группировка «ЛНР» полностью вывела из оборота гривну
15:39
«Реактор не поврежден»: На Запорожской АЭС было задымление
15:22
На улицах оккупированного Донецка появились билборды с фото Джо Байдена
14:54
«ЛНР» заявила о гибели 100 мирных жителей с начала войны
все новости
12:56
Через Запорожье приостановлен выезд на оккупированные РФ территории — Гайдай
12:48
В Москве показали площадь «ДНР»
12:44
В результате обстрела гумколонны в Запорожье погибли 25 человек, более 60 ранены
12:28
«ДНР» показала первых прибывших мобилизованных россиян
11:59
Финляндия закрыла границу с РФ для туристов
11:47
Зеленский показал фото последствий обстрела оккупантами колонны в Запорожье
11:35
1 октября в Запорожье и области объявлен днем траура
11:15
За сутки армия РФ уничтожила 53 гражданских объекта в Донецкой области
11:01
ВСУ освободили от оккупантов Ямполь в Донецкой области
10:59
Командовал обстрелами в Северодонецке: Пленному боевику «ЛНР» сообщили о подозрении
10:26
Российские силы ночью активно вели огонь на Донецком и Горловском направлениях — Кириленко
09:59
В Херсоне погиб «первый замглавы» оккупационной «администрации»
09:31
«ДНР»: Из-за обстрелов Донецка и Горловки погибли мирные жители
09:14
В казарме под Новоайдаром погибли более 50 оккупантов — Гайдай
08:57
ВСУ, вероятно, окружили группировку российских оккупантов в Лимане — ISW
все новости
ВИДЕО
В Кремле готовят заключительный аккорд аннексии — главное за день ►
30 сентября, 01:30
«Крымский округ» во главе с Рогозиным: Чего ждать ►
30 сентября, 00:52
«Референдумы» в оккупации состоялись. Что дальше ►
29 сентября, 13:04

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты