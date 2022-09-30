Командував обстрілами в Сєвєродонецьку: Полоненому бойовику «ЛНР» повідомили про підозру

Слідчі СБУ задокументували дії та повідомили про підозру командиру танка, який на боці російських окупаційних військ брав участь у боях у Луганській області та обстрілював цивільні об'єкти. Про це повідомляє 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.



«Встановлено, що у 2015 році мешканець тимчасово окупованого Донецька з ідеологічних мотивів добровільно вступив на військову службу до танкового підрозділу. Військова частина була дислокована в окупованому місті Брянка Луганської області. Начальником в/ч, його заступником, командиром танкового батальйону були кадрові російські військові», — розповіли у відомстві.



Там зазначили, що спочатку донеччанина було призначено навідником-оператором, згодом він став командиром танка. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він воював проти ЗСУ.



«У березні 2022 року брав участь у численних обстрілах Рубіжанського хімзаводу "Зоря" із танкових гармат. Під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку у травні-червні командував танковим обстрілом цивільних об'єктів. 1 червня здійсненими за його командою десятьма пострілами з танка було зруйновано частину будівлі драматичного театру. 3-4 червня він командував обстрілами житлових будинків, що розташовані в районі готелю "Мир"», — деталізували в СБУ.



5 червня, під час боїв за Сєвєродонецьку промзону, зазначили у відомстві, бойовик так званої «ЛНР» потрапив у полон. Він дав свідчення слідчим СБУ про свою «службу» у лавах незаконних збройних формувань, про своїх командирів, накази, які виконував та віддавав.



Донеччанину повідомили про підозру:

за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування продовжується.

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