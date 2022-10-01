Российские силы обстреливают Донецкую область: Есть погибшие и раненые

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли четыре человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, два человека погибли в Максимильяновке, по одному — в Бахмуте и Святогорске. Еще шесть мирных жителей ранены: трое — в Бахмуте, по одному — в Тоненьком, Угледаре и Бердичах.



В целом с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 913 жителей Донецкой области, еще 2294 были ранены. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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