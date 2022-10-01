Російські сили обстрілюють Донецьку область: Є загиблі та поранені

01 жовтня 2022, 08:22

Російські сили обстрілюють Донецьку область: Є загиблі та поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ за добу загинуло четверо людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його інформацією, двоє людей загинули в Максимільянівці, по одному — у Бахмуті та Святогірську. Ще шістьох мирних жителів поранено: троє — у Бахмуті, по одному — у Тоненькому, Вугледарі та Бердичах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 913 мешканців Донецької області, ще 2294 було поранено. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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