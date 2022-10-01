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Число погибших от ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 31

01 октября 2022, 22:39

Число погибших от ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 31

Количество погибших в результате российского ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье увеличилось до 31 человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона, передает «Укринформ».

«К сожалению, число жертв увеличилось. Еще одна женщина умерла, которая была тяжело ранена. Сейчас количество жертв достигло 31 человека: 30 гражданских и один сотрудник полиции, помогавший людям», — сказал он.

Старух также заявил, что вражеская армия ударила по входу, выходу и центру колонны, и этого никто не мог ожидать.

«Это очередной пример того, что мы имеем дело с террористом», — добавил глава области.

30 сентября российские оккупанты выпустили 16 ракет в направлении Запорожья. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Было известно о 26 погибших и 85 раненых, среди пострадавших дети.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал произошедшее в Запорожье и опубликовал фото последствий российской атаки.

1 октября в Запорожье и области был объявлен днем траура.

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