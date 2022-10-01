Число погибших от ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 31

Количество погибших в результате российского ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье увеличилось до 31 человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона, передает «Укринформ».



«К сожалению, число жертв увеличилось. Еще одна женщина умерла, которая была тяжело ранена. Сейчас количество жертв достигло 31 человека: 30 гражданских и один сотрудник полиции, помогавший людям», — сказал он.



Старух также заявил, что вражеская армия ударила по входу, выходу и центру колонны, и этого никто не мог ожидать.



«Это очередной пример того, что мы имеем дело с террористом», — добавил глава области.

30 сентября российские оккупанты выпустили 16 ракет в направлении Запорожья. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Было известно о 26 погибших и 85 раненых, среди пострадавших дети.



Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал произошедшее в Запорожье и опубликовал фото последствий российской атаки.



1 октября в Запорожье и области был объявлен днем траура.