Число загиблих від ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі зросло до 31

01 жовтня 2022, 22:39

Число загиблих від ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі зросло до 31

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі збільшилася до 31. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі національного телемарафону, повідомляє «Укрінформ».

«На жаль, кількість жертв збільшилася. Ще одна жінка померла, яка була тяжко поранена. Зараз кількість жертв досягла 31 людини: 30 цивільних та один співробітник поліції, який допомагав людям», — сказав він.

Старух також заявив, що ворожа армія вдарила по входу, виходу та центру колони, і цього ніхто не міг очікувати.

«Це черговий приклад того, що ми маємо справу з терористом», — додав глава області.

30 вересня російські окупанти випустили 16 ракет у напрямку Запоріжжя. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону з мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Було відомо про 26 загиблих та 85 поранених, серед постраждалих дітей.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував те, що сталося в Запоріжжі, і опублікував фото наслідків російської атаки.

1 жовтня у Запоріжжі та області було оголошено днем жалоби.

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