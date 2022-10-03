Зеленский устроил свой опрос в ответ на заявления Маска о Крыме и войне

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения основателя и главы Tesla Inc. Илона Маска, который выдвинул идею передать в состав РФ оккупированный украинский полуостров Крым, а также назвал победу Украины в войне маловероятной.



«Какой Илон Маск вам нравится больше: тот, который поддерживает Украину? Тот, который поддерживает РФ?», – написал Зеленский, и прикрепил опрос к публикации.



Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение о завершении войны России против Украины в случае если Кремль установит контроль над оккупированным Крымом, а на других оккупированных землях пройдут «перевыборы». На слова Маска отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который в ответ заявил, что у него есть лучшее предложение.



Позже Маск написал в Twitter: «Россия проводит частичную мобилизацию. Они пойдут на полную военную мобилизацию, если Крым в опасности. Смерть с обеих сторон будет разрушительной. Россия имеет 3 раза больше населения Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира».



Также он предложил ответить подписчикам на еще один вопрос:



«Тогда давайте попробуем так: жители Донбасса и Крыма должны решить, принадлежат они России или Украине», – написал Маск в Twitter и прикрепил опрос к публикации.



В ответ Подоляк напомнил Маску о проводимых на территории Украины псевдореферендумах под дулом пистолета.



«Вы пытаетесь узаконить псевдореферендумы, которые проходили под дулом пистолета, в условиях преследований, массовых расстрелов и пыток? Плохой путь», – отметил Подоляк.