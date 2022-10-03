Зеленський влаштував своє опитування у відповідь на заяви Маска про Крим та війну

03 жовтня 2022, 22:30

Зеленський влаштував своє опитування у відповідь на заяви Маска про Крим та війну

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення засновника та голови Tesla Inc. Ілона Маска, який висунув ідею передати до складу РФ окупований український півострів Крим, назвав перемогу України у війні малоймовірною.

«Який Ілон Маск вам подобається більше: той, хто підтримує Україну? Той, що підтримує РФ?», – написав Зеленський, і прикріпив опитування до публікації.

Американський бізнесмен Ілон Маск висловив думку про завершення війни Росії проти України, якщо Кремль встановить контроль над окупованим Кримом, а на інших окупованих землях пройдуть «перевибори». На слова Маска відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, який у відповідь заявив, що має найкращу пропозицію.

Пізніше Маск написав у Twitter: «Росія проводить часткову мобілізацію. Вони підуть на повну військову мобілізацію, якщо Крим у небезпеці. Смерть з обох боків буде руйнівною. Росія має 3 рази більше за населення України, тому перемога України в тотальній війні малоймовірна. Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру».

Також він запропонував відповісти передплатникам на ще одне запитання:

«Тоді давайте спробуємо так: жителі Донбасу та Криму мають вирішити, чи належать вони Росії чи Україні», – написав Маск у Twitter і прикріпив опитування до публікації.

У відповідь Подоляк нагадав Маску про псевдореферендуми, що проводяться на території України під дулом пістолета.

«Ви намагаєтеся узаконити псевдореферендуми, що проходили під дулом пістолета, в умовах переслідувань, масових розстрілів та тортур? Поганий шлях», – зазначив Подоляк.

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Крим

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