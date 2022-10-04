Над звільненим Лиманом офіційно підняли український прапор

Лиман. Фото: ОВА

Над звільненим від російських окупантів Лиманом офіційно підняли український прапор. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, військові передали Донецькій ОВА повноваження щодо налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах.



«Окупанти залишають по собі руїни. Але головне — це наша земля. Все відбудуємо заново. А поки що починаємо з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій», — поінформував Кириленко.



Також він наголосив, що тим, хто евакуювався, повертатися до деокупованих населених пунктів — зарано.



«Продовжується масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде дуже важко», — зазначив очільник ОВА.

Наприкінці вересня ЗСУ підійшли до Лимана на Донеччині, фактично оточивши окуповане місто. У результаті російські війська змушені були відступити, що офіційно підтвердило Міноборони РФ 1 жовтня.



Визволення Лимана відкрило для ЗСУ можливості для деокупації Луганської області.

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