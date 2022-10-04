«Нас тупо слили»: «Мобиков» и добровольцев «ЛНР» оккупанты обвиняют в дезертирстве

На контрольно-пропускном пункте в Счастье Луганской области оккупанты держат около 200 добровольцев и мобилизованных, которые вышли из Дробышево — на днях освобожденного украинскими силами. «Военные» из группировки «ЛНР», среди которых есть и незаконно отправленные на фронт, получили приказ покинуть позиции. После этого из Лимана их отвезли в Счастье. Теперь луганчан держат под открытым небом, без еды и воды, обвиняя в дезертирстве. Им угрожают убийством или заключением на 15 лет. Подробнее — в материале «Новостей Донбасса».



«"Прилеты" были жесткие»

«Это наши ребята, которые вышли из окружения в Дробышево. Так их принимает республика наша, вторые сутки они сидят на трубах. Не знаем, что будет с ними дальше. Просим помощи», — говорится в опубликованном в соцсетях видео.



Луганчане не получают необходимой медицинской помощи. Хотя, по словам самих «военных», пострадали все. Бои были настолько жесткими, что якобы не было возможности даже вывезти раненых.



«Командование второй бригады, так как мы относимся ко второй бригаде ЛНР — мы попросили. Мы вышли — все контуженые ребята, все, потому что, когда выходили, "прилеты" были жесткие», — рассказывает один из «военных».



Подкрепление не пришло



Речь идет о 222-м стрелковом батальоне — это резервисты группировки «ЛНР». До 29 сентября они два месяца находились на позициях в Дробышево. «Военным» якобы в течение недели до окружения ежедневно обещали прислать подкрепление. Но к ним так никто и не пришел.



По информации военных экспертов, в районе Лимана на позициях находилась 20-я гвардейская общевойсковая армия, но 30 сентября большинство ее подразделений вышли. Луганчане, которые смогли вернуться, рассказывают, что российские войска получили приказ отступать. Но военным запретили говорить об этом резервистам из группировки «ЛНР». То есть, их просто оставили умирать в окружении.



Находили брошенных российских солдат



Тем не менее луганчане все же получили приказ уходить из Дробышево во время отступления. По словам «военных», они находили брошенных раненых российских солдат. Когда 222-й батальон дошел до Лимана, оказалось, что в городе тоже нет ни подмоги, ни боеприпасов.



«Артиллерия ушла. Мы остались одни. Нас начали крыть минометами, артобстрелами. Попала колонна... Как из Дробышево в направлении Лимана уходили — нас тупо слили. Нас накрыло артой, все сгорело. Вытянули, кого смогли. Пацаны там до сих пор остались лежать на асфальте. Все наши друзья, наши товарищи остались там», — рассказал один из выживших.



Возвращаться на фронт отказываются



30 сентября комбат, по словам «армейцев», приказал отвезти личный состав в Луганск, но на блокпосте в Счастье их задержали. И почти неделю держат на пустыре. Всем необходимым луганчан обеспечивают родственники. В это время «власти» группировки «ЛНР» пытаются убедить луганчан вернуться на передовую. Но практически все отказываются. Многие не были в увольнении с февраля, а с июля не получали денежное довольствие. У «военных» нет даже спальников, а форму они покупают сами.



Информация в местных чатах: кремлевским ставленникам удалось уговорить вернуться на фронт 50 человек. Некоторые возвращаются из-за угроз со стороны командования. С некоторыми уже нет связи, потому что отправляют их на самое жесткие участки фронта.



За последний месяц такая ситуация возникает в Луганской области уже не первый раз. Ранее добровольцев и мобилизованных бросили в Балаклее. С большим трудом они выбрались из города, но командование приказало им снова идти на передовую. В то же время, судя по рассказам луганчан, которые вышли из Дробышево и Лимана, следующий на очереди — батальон из Кременной. Буквально вчера он находился в тылу, но из-за активных подвижек на фронте теперь держит первую линию обороны оккупационных войск. Если наступление украинской армии будет успешным, российские подразделения, вероятнее всего, будут придерживаться уже отработанного сценария: выйдут под прикрытием добровольцев и «мобиков».