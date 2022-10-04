«Нас тупо злили»: «Мобіків» та добровольців «ЛНР» окупанти звинувачують у дезертирстві

04 жовтня 2022, 23:15

«Нас тупо злили»: «Мобіків» та добровольців «ЛНР» окупанти звинувачують у дезертирстві

На контрольно-пропускному пункті у Щасті Луганської області окупанти тримають близько 200 добровольців та мобілізованих, які вийшли з Дробишева — днями звільненого українськими силами. «Військові» з угруповання «ЛНР», серед яких є й незаконно відправлені на фронт, отримали наказ залишити позиції. Після цього з Лимана їх відвезли до Щастя. Тепер луганчан тримають просто неба, без їжі та води, звинувачуючи в дезертирстві. Їм загрожують убивством чи ув'язненням на 15 років. Докладніше — у матеріалі «Новин Донбасу».

«Прильоти були жорсткі»

«Це наші хлопці, які вийшли з оточення у Дробишевому. Так їх приймає наша республіка, другу добу вони сидять на трубах. Не знаємо, що буде з ними далі. Просимо допомоги», — йдеться в опублікованому в соцмережах відео.

Луганчани не отримують необхідної медичної допомоги. Хоча, за словами самих «військових», постраждали всі. Бої були настільки жорсткі, що нібито не було можливості навіть вивезти поранених.

«Командування другої бригади, оскільки ми належимо до другої бригади ЛНР — ми попросили. Ми вийшли — всі контужені хлопці, всі, бо коли виходили, "прильоти" були жорсткі», — розповідає один із «військових».

Підкріплення не прийшло

Йдеться про 222-й стрілецький батальйон — це резервісти угрупування «ЛНР». До 29 вересня вони два місяці перебували на позиціях у Дробишевому. «Військовим» нібито протягом тижня до оточення щодня обіцяли надіслати підкріплення. Але до них ніхто так і не прийшов.

За інформацією військових експертів, у районі Лимана на позиціях знаходилася 20-та гвардійська загальновійськова армія, але 30 вересня більшість її підрозділів вийшли. Луганчани, які змогли повернутися, розповідають, що російські війська отримали наказ відступати. Але військовим заборонили говорити про це резервістам з угрупування «ЛНР». Тобто їх просто залишили вмирати в оточенні.

Знаходили покинутих російських солдатів

Проте луганчани все ж таки отримали наказ йти з Дробишева під час відступу. За словами «військових», вони знаходили покинутих поранених російських солдатів. Коли 222-й батальйон дійшов до Лимана, виявилося, що в місті теж немає ні допомоги, ні боєприпасів.

«Артилерія пішла. Ми залишилися самі. Нас почали крити мінометами, артобстрілами. Потрапила колона... Як із Дробишева у напрямку Лимана йшли — нас тупо злили. Нас накрило артою, все згоріло. Витягли, кого змогли. Пацани там досі залишились лежати на асфальті. Всі наші друзі, наші товариші залишилися там», — розповів один із тих, хто вижив.

Повертатися на фронт відмовляються

30 вересня комбат, за словами «армійців», наказав відвезти особовий склад до Луганська, але на блокпості у Щасті їх затримали. І майже тиждень тримають на пустирі. Всім необхідним луганчан забезпечують родичі. У цей час «влада» угруповання «ЛНР» намагається переконати луганчан повернутися на передову. Але майже всі відмовляються. Багато хто не був у звільненні з лютого, а з липня не отримував грошове забезпечення. У «військових» немає навіть спальників, а форму вони купують самі.

Інформація у місцевих чатах: кремлівським ставленикам вдалося умовити повернутися на фронт 50 людей. Деякі повертаються через погрози з боку командування. З деякими вже немає зв'язку, бо відправляють їх на найжорсткіші ділянки фронту.

За останній місяць така ситуація виникає на Луганщині вже не вперше. Раніше добровольців та мобілізованих кинули у Балаклії. Насилу вони вибралися з міста, але командування наказало їм знову йти на передову. Водночас, судячи з розповідей луганчан, які вийшли з Дробишева та Лимана, наступний на черзі — батальйон із Кремінної. Буквально вчора він перебував у тилу, але через активні зрушення на фронті тепер тримає першу лінію оборони окупаційних військ. Якщо наступ української армії буде успішним, російські підрозділи, найімовірніше, дотримуватимуться вже відпрацьованого сценарію: вийдуть під прикриттям добровольців та «мобіків».

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