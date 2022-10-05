Нардепу Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене

По материалам Государственного бюро расследований о подозрении в государственной измене уведомлен народный депутат Украины Ренат Кузьмин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В рамках досудебного расследования работники ДБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине. Начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер», — рассказали в ГБР.



Там уточнили, что целью было «формирование в обществе антиукраинского настроения и информационное влияние для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства».



«Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более десяти одновременных обысков по местам его возможного пребывания. Досудебное расследование продолжается», — проинформировали в ГБР.