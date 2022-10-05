Нардепу Кузьміну повідомили про підозру у держзраді

За матеріалами Державного бюро розслідувань про підозру у державній зраді повідомлено народного депутата України Рената Кузьміна. Про це повідомляє пресслужба відомства.



«У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер», — розповіли у ДБР.



Там уточнили, що метою було «формування в суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційний вплив на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та безпеці держави».



«Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна. Наразі встановлюється місцеперебування Рената Кузьміна, зокрема проведено понад десять одночасних обшуків у місцях його можливого перебування. Досудове розслідування триває», — поінформували у ДБР.