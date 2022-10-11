Україна сьогодні повернула з полону 32 офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ

11 жовтня 2022, 18:57

Україна сьогодні повернула з полону 32 офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ

Сьогодні було проведено черговий обмін полоненими. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Вдалося звільнити 32 наших воїни та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Усі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато хто з цих людей вважався зниклим безвісти», — поінформував Єрмак.

За його словами, загиблий ізраїльтянин останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі «Динамо» (Львів).

«Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання — дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем», — розповів Єрмак.

Також він повідомив, що серед звільнених — рядовий, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат того ж дня потрапив у полон. У старшого брата залишилася дружина та дві дочки.

«Хлопці зараз проходять медичний огляд, відновлюватимуться, побачать своїх рідних. Ми повертаємо людей. І повернемо всіх. Ми боротимемося за кожного українця», — резюмував керівник ОП.

Раніше повідомлялося, що сьогодні відбулася чергова передача тіл українських військових, додому повернули 62 полеглих солдати.

Читайте також:

Захисники «Азовсталі», звільнені з полону, зустрілися зі своїми сім'ями у Туреччині

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Полон обмін полоненими

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:55
У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух
17:23
У Донецьку під обстріл потрапила Путилівка, є поранені
16:36
Через вибух на Кримському мості загинули четверо, зокрема суддя з Москви — росЗМІ
13:42
На військовій базі окупантів у Мелітополі прогриміли вибухи — мер Федоров
10:37
«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу
23:57
«ДНР» заявила про поранених жителів Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Горлівки
22:40
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
09:30
У «ДНР» заявили про поранення п'яти осіб за добу
00:08
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
Всі новини
19:55
У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух
19:26
Зеленський запропонував розмістити на кордоні з Білоруссю міжнародних спостерігачів
18:57
Україна сьогодні повернула з полону 32 офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ
18:33
Молодшому загиблому був рік: У Святогірську та Лимані виявили нові місця поховань
17:59
Зеленський на саміті G7: Можемо застосувати «формулу миру»
17:23
У Донецьку під обстріл потрапила Путилівка, є поранені
16:51
Опалювальний сезон: Для мешканців Слов'янська закуплять паливні брикети
16:40
У Білгородській області — пожежа на підстанції. Губернатор звинуватив ЗСУ
16:36
Через вибух на Кримському мості загинули четверо, зокрема суддя з Москви — росЗМІ
16:34
Путін та Ердоган обговорять Україну на зустрічі у четвер
16:02
20 ракет та 13 іранських БПЛА-камікадзе знищено ЗСУ за половину дня
15:37
Українців закликали обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00
15:12
У Вінницькій області війська РФ завдали ударів по двох об'єктах критичної інфраструктури
15:06
Україна експортувала 7 млн тонн продовольства в рамках «зернової ініціативи»
14:20
На Дніпропетровщині вводиться режим «тотальної економії електроенергії»
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки масованого удару по Україні — головне за день ►
10 жовтня, 23:23
За хлібом – під обстрілами: Як виживають люди у прифронтовому Бахмуті
10 жовтня, 23:14
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
10 жовтня, 22:40

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама