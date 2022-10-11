Україна сьогодні повернула з полону 32 офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ

Сьогодні було проведено черговий обмін полоненими. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Вдалося звільнити 32 наших воїни та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Усі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато хто з цих людей вважався зниклим безвісти», — поінформував Єрмак.



За його словами, загиблий ізраїльтянин останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі «Динамо» (Львів).



«Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання — дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем», — розповів Єрмак.



Також він повідомив, що серед звільнених — рядовий, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат того ж дня потрапив у полон. У старшого брата залишилася дружина та дві дочки.



«Хлопці зараз проходять медичний огляд, відновлюватимуться, побачать своїх рідних. Ми повертаємо людей. І повернемо всіх. Ми боротимемося за кожного українця», — резюмував керівник ОП.

Раніше повідомлялося, що сьогодні відбулася чергова передача тіл українських військових, додому повернули 62 полеглих солдати.

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