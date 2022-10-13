У Слов'янську почали розбирати завали у зруйнованих багатоповерхівках

У Слов'янську Донецької області розпочинають розбір завалів у зруйнованих багатоповерхівках. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.



«Це потрібно для того, щоб зробити експертизи щодо їхнього технічного стану та ухвалити рішення про можливість відновлення. У разі, якщо експертиза буде позитивною, розпочнеться робота над проєктно-кошторисною документацією. Також після проведеного обстеження розпочали ремонт покрівель у постраждалих багатоповерхових будинках», — пояснив Лях.



Крім того, зазначив мер, найближчим часом планується ремонт дахів за низкою адрес. За рештою постраждалих багатоповерхівок очікується оцінка експертів.



«Для прискорення процесу виконуватимуть ремонтні роботи як комунальні підприємства, так і підрядники», — уточнив Лях.

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