В Славянске возобновляют подачу газа в частный сектор

В Славянске проводят работы по возобновлению подачи газа в частный сектор. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



При этом на сегодняшний день подача газа и тепла в многоэтажные дома невозможна, добавил он.



Также Лях сообщил, что ночь в громаде прошла спокойно, без «прилетов».

Донецкая область остается без газоснабжения с весны, когда в резульате боевых действий были перебиты газопровод и резервная ветка.



Деоккупация территорий в Харьквойской области в начале сентября дала возможность восстановить подачу газа на Донетчину.