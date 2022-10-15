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Оккупанты накрыли огнем Никополь, ранены два человека

15 октября 2022, 08:55

Оккупанты накрыли огнем Никополь, ранены два человека

Никопольский район. Фото: ОВА Никопольский район. Фото: ОВА

Российские войска ночью вели обстрелы Никопольского района Днепропетровской области. Ранены два человека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем громадам: Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской. В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести», — отметил Резниченко.

По его словам, в городе повреждены более десяти многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

«В Марганецкой и Красногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома», — рассказал глава области.

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