Окупанти накрили вогнем Нікополь, поранено двох людей

Нікопільський район. Фото: ОВА

Російські війська вночі вели обстріли Нікопольського району Дніпропетровської області. Поранено двох людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранено 35-річного чоловіка та 42-річну жінку. Обидва у лікарні. Стан середньої тяжкості», — зазначив Резніченко.



За його словами, у місті пошкоджено понад десять багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та кілька офісів.



«У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджено промислове підприємство та будинки», — розповів очільник області.

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