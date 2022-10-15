Оккупанты обстреляли Никополь, ранены 5 человек

Российские силы утром в субботу нанесли удар по Никополю, ранены пятеро мирных жителей. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«По обновленным данным, в результате утренних обстрелов Никополя из тяжелой артиллерии ранения получили пять человек — три женщины и двое мужчин. Раненым — от 41 до 70 лет. Четыре человека будут лечиться амбулаторно, один пострадавший находится в больнице», — говорится в сообщении.



Лукашук отметил, что повреждено около 25 жилых домов, здание лицея, собор, почта, дворец культуры, админздания, электросети.



«К вечеру оккупационные войска России из РСЗО ударили по Марганецкой громаде. Без жертв, информация о последствиях уточняется», — собщил глава облсовета.



По его информации, в других районах Днепропетровщины день был мирным.