Окупанти обстріляли Нікополь, поранено 5 людей

Російські сили вранці в суботу завдали удару по Нікополю, поранено п'ятеро мирних жителів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



«За оновленими даними, внаслідок ранкових обстрілів Нікополя з важкої артилерії поранення отримали п'ятеро людей — три жінки та двоє чоловіків. Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває у лікарні», — йдеться у повідомленні.



Лукашук зазначив, що пошкоджено близько 25 житлових будинків, будівлю ліцею, собор, пошту, палац культури, адмінбудівлі, електромережі.



«До вечора окупаційні війська Росії з РСЗВ ударили по Марганецькій громаді. Без жертв, інформація про наслідки уточнюється», — повідомив голова облради.



За його інформацією, в інших районах Дніпропетровщини день був мирним.