Іран має намір передати Росії балістичні ракети — ЗМІ

16 жовтня 2022, 13:04

Іран має намір передати Росії балістичні ракети — ЗМІ

Іран планує направити до Росії балістичні ракети та безпілотники для війни з Україною. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників.

«Збільшення потоку зброї з Ірану може допомогти компенсувати різкі втрати російських озброєнь, відновити постачання високоточних боєприпасів», — сказано в повідомленні.

 Зазначається, що за словами представників служби безпеки США та союзників, Іран таємно погодився відправити не лише ударні безпілотники, а й те, що деякі офіційні особи назвали першими ракетами класу «земля-земля» іранського виробництва. Вони призначені для використання проти українських міст та військових позицій.

Явною ознакою розширення ролі Ірану як військового постачальника для Москви стало те, що 18 вересня Тегеран направив офіційних представників до Росії для остаточного узгодження умов додаткових постачань зброї, у тому числі двох типів іранських ракет класу «земля-земля».

 За даними розвідки, іранська військова промисловість готує першу партію ракет Fateh-110 та Zolfaghar, двох балістичних ракет малої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів відповідно. Це буде перше постачання таких ракет до Росії з початку війни.

Іран також готує нові постачання безпілотних літальних апаратів для Росії, у тому числі «десятки» додаткових Mohajer-6 та більше Shahed-136. Останні здатні доставляти вибухові речовини на відстань до 1500 миль. За словами офіційних осіб, останніми тижнями іранські технічні радники відвідали райони, контрольовані Росією, щоб дати інструкції з експлуатації безпілотників.

 Зазначається, що міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заперечував постачання зброї Росії. Він заявив, що «Ісламська Республіка Іран не надала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні», згідно з суботнім оголошенням його телефонної розмови зі своїм португальським колегою.

 «Ми вважаємо, що озброєння кожної сторони кризи продовжить війну», заявив він.

 Раніше, 3 жовтня, офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані повторив наполегливе заперечення Іраном будь-якої причетності до постачання безпілотників до Росії.

«Ісламська Республіка Іран вважає повідомлення про постачання в Росію безпілотників для використання у війні в Україні "необґрунтованими" і не підтверджує їх», — сказав він. Канані підтвердив заяву Ірану про нейтралітет у конфлікті.

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