«Таджики розвернули автомати»: Журналісти дізналися про подробиці стрілянини в Білгородській області

Стрілянина на полігоні в Солоті Білгородської області, внаслідок якої загинули та були поранені російські військовослужбовці, сталася через конфлікт на релігійному ґрунті. Про це журналістам незалежного російського проекту ASTRA розповів військовий, який стверджує, що отримав поранення під час стрілянини на полігоні і бачив, що сталося на власні очі.



Зараз цей військовий перебуває у лікарні у місті Валуйки. Видання не опублікувало ім'я військовослужбовця задля його безпеки.



«Почалося все з того, що деякі наші солдати — дагестанець, азербайджанець та адигеєць сказали, що "це не наша війна" і спробували написати рапорти про те, що вони не хочуть більше служити. Підполковник Андрій Лапін, коли це дізнався вже через командира роти — усіх зібрав і почав говорити, що це священна війна. Все відбувалося вранці біля плацу, там, де шикування відбувається, гімн співають. Почався конфлікт, почали штовхатися, у тому числі й з моєї роти кілька людей. Таджики Лапіну у відповідь сказали, що священна війна — це коли війна мусульман з невірними. Лапін сказав, що "Аллах, значить, боягуз, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, якій ти присягнув"», — розповів військовий.



На його думку, фраза, що «Аллах — слабак» найбільше зачепила мусульман, і навіть багатьох шокувала. А серед офіцерського складу теж були мусульмани — і башкири, і татари.



«Після шикування росіяни та мусульмани продовжили конфлікт, після цього всі розійшлися і начебто втихомирилися. А вже за півтори години, десь в обід, нас відправили всіх разом на стрільбища, і три таджики, які на контрактній службі, вони розвернули свої автомати, у них були бойові патрони, і розстріляли командира нашого — підполковника Лапіна, він загинув на місці. І відкрили хаотичну стрілянину. На полігоні були і контрактники, і мобілізовані. Загиблих, яких я тільки бачив — 29 осіб. 30-й – це підполковник Лапін. Це не рахуючи двох таджиків, разом із ними вбитих — 32. Поранених точно не знаю, скільки, частину на вертольотах доставили до Білгорода вже, частина разом зі мною у Валуйках зараз», — повідомив військовий.

За його словами, за дві-три хвилини до того, як розпочати стрілянину, таджики мусульманам сказали відійти убік.



Двох із таджиків, що стріляли, убив прапорщик, третьому він потрапив у плече, але той встиг втекти через пролом в огорожі, і зараз він ще в бігах.

Оповідач додав, що стрільці були затятими прихильниками своєї віри і постійно сварилися через те, що їм не давали робити намаз вчасно і не виділили молебну кімнату.

15 жовтня на полігоні в Білгородській області сталася стрілянина, внаслідок якої, за інформацією міноборони Росії, 11 військовослужбовців було вбито та 15 поранено. Там інцидент назвали «терактом», який вчинили «двоє громадян однієї із країн СНД».