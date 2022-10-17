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«ДНР» пока не планирует повышать размер пенсий

17 октября 2022, 14:21

«ДНР» пока не планирует повышать размер пенсий

Размер пенсий и социальных пособий на подконтрольной группировке «ДНР» территории до конца года меняться не будет, несмотря на аннексию Россией. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.

«Жителям республики гарантируется предоставление пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат, льгот в натуральной форме в размерах, установленных актами "ДНР" на день принятия в РФ вплоть до принятия федеральных законов и иных нормативных правовых актов России», — рассказал Пушилин во время прямого эфира в своем-телеграм канале.

Он подчеркнул, что до изменений в российском федеральном законодательстве соцгарантии останутся на прежнем уровне. Пушилин уточнил, что изменения могут произойти с 1 января 2023 года.

В начале октября Совет федерации РФ ратифицировал договоры о включении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также Совфед одобрил законы о «принятии» новых субъектов в Россию. Впоследствии эти бумаги подписал президент России Владимир Путин.

«Вхождение» этих территорий в состав России вошло по итогам фиктивных «референдумов». Организацию «референдумов» осудила, в частности, Генассамблея ООН.

Украина и страны Запада ввели против России новые санкции за плпытку аннексии украиснких территорий.

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