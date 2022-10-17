«ДНР» поки що не планує підвищувати розмір пенсій

Розмір пенсій та соціальних допомог на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території до кінця року не змінюватиметься, незважаючи на анексію Росією. Про це повідомив голова ДНР Денис Пушилін.



«Жителям республіки гарантується надання пенсій, допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, пільг у натуральній формі в розмірах, встановлених актами "ДНР" на день ухвалення в РФ аж до ухвалення федеральних законів та інших нормативних правових актів Росії», — розповів Пушилін під час прямого ефіру у своєму-телеграм каналі.



Він наголосив, що до змін у російському федеральному законодавстві соцгарантії залишаться на колишньому рівні. Пушилін уточнив, що зміни можуть відбутися з 1 січня 2023 року.

На початку жовтня Рада федерації РФ ратифікувала договори про включення захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Також Радфед схвалив закони про «прийняття» нових суб'єктів у Росію. Згодом ці папери підписав президент Росії Володимир Путін.



«Входження» цих територій до складу Росії увійшло за підсумками фіктивних «референдумів». Організацію «референдумів» засудила , зокрема, Генасамблея ООН.



Україна та країни Заходу ввели проти Росії нові санкції за катування анексії українських територій.