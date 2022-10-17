Україна повернула 108 жінок із полону бойовиків та російських військових

У понеділок, 17 жовтня, відбувся черговий масштабний обмін полоненими між Україною та РФ, під час якого вдалося звільнити 108 жінок. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, серед звільнених та російського полону є й ті, хто перебував на «Азовсталі» у Маріуполі.



«Це був перший абсолютно жіночий обмін. У полоні перебували мами та дочки, на які дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включаючи 2 з "Азова", 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, які незаконно ув'язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення», — написав Єрмак у Telegram-каналі.

Він зазначив, що звільнені з окупованих територій Донбасу були ув'язнені з 2019 року за звинуваченнями у «шпигунстві» та «тероризмі».



«Зараз усі дівчата проходитимуть медичний огляд, реабілітацію. Обійматимуть рідних, своїх дітей, відновлюватимуться. Дякую за чудову роботу Координаційному штабу щодо поводження з військовополоненими та всім причетним», — додав Єрмак.

В угрупуванні «ДНР» раніше також озвучили цю інформацію.