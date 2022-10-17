Україна повернула 108 жінок із полону бойовиків та російських військових

17 жовтня 2022, 18:50

Україна повернула 108 жінок із полону бойовиків та російських військових

У понеділок, 17 жовтня, відбувся черговий масштабний обмін полоненими між Україною та РФ, під час якого вдалося звільнити 108 жінок. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, серед звільнених та російського полону є й ті, хто перебував на «Азовсталі» у Маріуполі.

«Це був перший абсолютно жіночий обмін. У полоні перебували мами та дочки, на які дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включаючи 2 з "Азова", 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, які незаконно ув'язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення», — написав Єрмак у Telegram-каналі.

Він зазначив, що звільнені з окупованих територій Донбасу були ув'язнені з 2019 року за звинуваченнями у «шпигунстві» та «тероризмі».

«Зараз усі дівчата проходитимуть медичний огляд, реабілітацію. Обійматимуть рідних, своїх дітей, відновлюватимуться. Дякую за чудову роботу Координаційному штабу щодо поводження з військовополоненими та всім причетним», — додав Єрмак.

В угрупуванні «ДНР» раніше також озвучили цю інформацію.

13 жовтня голова секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Роман Романюк повідомив , що українці, які повернулися з російського полону завдяки обміну, зазнавали знущань з боку окупантів, а 90% з них мають суттєву втрату ваги.

 

Ще за темою

Події
Війна обмін полененими

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:40
У Донецьку з'являються нові дані про поранених під час обстрілу
16:18
Угрупування «ДНР» повідомляє про обмін полоненими за формулою «110 на 110»
15:16
«ЛНР»: З початку року загинули шестеро людей, які підірвались на вибухонебезпечних предметах
14:21
«ДНР» поки що не планує підвищувати розмір пенсій
13:35
ЗМІ: Серед загиблих солдатів на полігоні під Білгородом було двоє українців із Херсона
13:19
У «ДНР» пояснили, чому на кордоні з Росією виросли черги після «входження до складу РФ»
10:33
На ЗАЕС відключилася остання лінія звʼязку з енергомережею – «Енергоатом»
10:11
«ДНР»: Трьох людей поранено під час обстрілу зупинки в Кіровському районі Донецька
09:17
У Червоному Хресті розповіли, чому не можуть відвідати військовополонених у Оленівці
09:16
«ДНР»: За минулу добу троє людей загинули через обстріли
08:30
Деокуповані села Луганщини масово обстрілюють окупанти — Гайдай
23:17
Удар по будівлі мерії у Донецьку: наслідки — головне за день ►
09:49
Будівлю «адміністрації» Донецька обстріляли
14:54
У Криму повідомляють про вибухи
14:17
«ДНР» запускає котельні
Всі новини
19:15
У Росії військовий літак упав на житловий будинок
18:50
Україна повернула 108 жінок із полону бойовиків та російських військових
17:40
У Донецьку з'являються нові дані про поранених під час обстрілу
17:00
В українські виші вступило майже 11 тисяч абітурієнтів з окупованих територій
16:18
З небезпечних районів Дніпропетровщини та Запоріжжя евакуювали 400 маломобільних людей
16:18
Угрупування «ДНР» повідомляє про обмін полоненими за формулою «110 на 110»
15:51
За тиждень ремонтники відновили електропостачання у 57 населених пунктах Донеччини.
15:42
У деокупованому Лимані ексгумовано тіла 35 військових та 152 цивільних
15:25
На Вінниччині армія РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури
15:16
«ЛНР»: З початку року загинули шестеро людей, які підірвались на вибухонебезпечних предметах
15:04
Екс-мера Святогірська підозрюють у розтраті бюджетних коштів
14:40
У Києві рятувальники ліквідували пожежу після атаки дронів
14:37
Борель: ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро
14:21
«ДНР» поки що не планує підвищувати розмір пенсій
13:35
ЗМІ: Серед загиблих солдатів на полігоні під Білгородом було двоє українців із Херсона
Всі новини
ВІДЕО
Удар по будівлі мерії у Донецьку: наслідки — головне за день ►
16 жовтня, 23:17
У Білгороді під обстріл потрапив район аеропорту
16 жовтня, 12:44
Будівлю «адміністрації» Донецька обстріляли
16 жовтня, 09:49

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама