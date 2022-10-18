Учреждения стран Америки, Великобритании, ЕС не сообщали о планах покинуть Украину — МИД

Ни одно посольство не сообщало о намерениях покинуть Киев. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие — не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории. Всё на месте», — написал он.

По его словам, сейчас распространяется много вбросов об эвакуации иностранных посольств из Украины.



«Последний пример – внезапное «закрытие» посольства Сербии, которое действительно выехало из Киева еще в марте», — рассказал Николаенко.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона заявил, что жителям Украины нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла.



Ранее мы сообщали об обстреле Житомира, Днепра, Киева, Курахово и Харькова.





