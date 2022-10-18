Установи країн Америки, Великобританії, ЄС не повідомляли про плани залишити Україну — МЗС

Жодне посольство не повідомляло про наміри залишити Київ. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Ми постійно підтримуємо зв'язок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці», — написав він.

За його словами, зараз поширюється багато вкидань щодо евакуації іноземних посольств з України.



«Останній приклад – раптове «закриття» посольства Сербії, яке насправді виїхало із Києва ще в березні», — розповів Ніколаєнко.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону заявив, що жителям України потрібно готуватися до відключень світла, води та тепла.



Раніше ми повідомляли про обстріл Житомира, Дніпра, Києва, Курахового та Харкова.





