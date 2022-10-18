Житловий фонд деоккупованих Лимана та Святогірська зруйновано більш ніж на 90%

Окупанти не припиняють обстріли території Донецької області, а в нещодавно звільнених від російських військ Лимані та Святогірську зруйновано 90% будинків. Про це під час телемарафону заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Він нагадав, що наразі здійснюється евакуація жителів Донецької області.



Також Кириленко розповів, що представники влади щодня перебувають у деокупованих населених пунктах Донбасу та контролюють відновлювальні роботи. Наразі за його словами, фахівці оцінюють, як ці міста та села увійдуть у зимовий період.



«На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати нашу оборону, але всі атаки відбиваються. Ворог зазнає численних втрат за основними своїми наступальними діями», - сказав Кириленко.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону заявив, що жителям України потрібно готуватися до відключень світла, води та тепла.



Раніше ми повідомляли про удари військ РФ по Житомиру, Дніпру, Києву, Кураховому та Харкову.