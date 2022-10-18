12 «депутатам ДНР» сообщили о подозрении за организацию «референдума»

12 жителям Донетчины заочно сообщено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и участии в организации и проведении незаконного «референдума» на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом заявляет Донецкая областная прокуратура.



По данным следствия, 20 сентября 12 псевдодепутатов в возрасте от 26 до 65 лет приняли участие в заседании так называемого «народного совета ДНР». Они лично положительно проголосовали и приняли фейковый «закон» о «референдуме» за «вхождение в состав России».



«По результатам указанного голосования так называемой "ЦИК ДНР" организован и проведен незаконный референдум в населенных пунктах временно оккупированной территории Донецкой области с целью присоединения части украинских территорий к государству-агрессору», — рассказали в прокуратуре.



В ведомстве добавили, что прокуратура продолжает работу по выявлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к посягательству на территориальную целостность и суверенитет Украины.



Досудебное расследование продолжается, правонарушителям грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.