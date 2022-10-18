12 «депутатам ДНР» повідомили про підозру за організацію «референдуму»

12 жителям Донеччини заочно повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України та участі в організації та проведенні незаконного «референдуму» на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



За даними слідства, 20 вересня 12 псевдодепутатів віком від 26 до 65 років взяли участь у засіданні так званої «народної ради ДНР». Вони особисто позитивно проголосували та ухвалили фейковий «закон» про «референдум» за «входження до складу Росії».



«За результатами зазначеного голосування так званої "ЦВК ДНР" організовано та проведено незаконний референдум у населених пунктах тимчасово окупованої території Донецької області з метою приєднання частини українських територій до держави-агресора», — розповіли у прокуратурі.



У відомстві додали, що прокуратура продовжує роботу з виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до посягання на територіальну цілісність та суверенітет України.



Досудове розслідування триває, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.