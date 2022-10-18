Херсонський напрямок: Виїзд мирного населення «забезпечать» військові РФ

18 жовтня 2022, 21:12

Херсонський напрямок: Виїзд мирного населення «забезпечать» військові РФ

На Херсонщині склалася непроста ситуація. Виїзд населення забезпечуватиме російська армія. Про це заявив командувач військ РФ в Україні генерал Сергій Суровікін.

Він запевняє, що українські війська нібито готують удар по греблі Каховської ГЕС, а також готуються наступати в районі Херсона.

«Завдання у цих умовах — збереження життя мирних громадян. ЗС РФ, перш за все, забезпечать безпечний, вже оголошений виїзд населення за програмою переселення, що готується урядом Росії. Подальші дії залежатимуть від військово-тактичної ситуації», — сказав Суровікін.

Тим часом керівник окупаційної «адміністрації» в Херсонській області Володимир Сальдо заявив, що «ухвалено рішення про переміщення мешканців низки муніципалітетів на лівий берег Дніпра».

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