Херсонський напрямок: Виїзд мирного населення «забезпечать» військові РФ

На Херсонщині склалася непроста ситуація. Виїзд населення забезпечуватиме російська армія. Про це заявив командувач військ РФ в Україні генерал Сергій Суровікін.



Він запевняє, що українські війська нібито готують удар по греблі Каховської ГЕС, а також готуються наступати в районі Херсона.



«Завдання у цих умовах — збереження життя мирних громадян. ЗС РФ, перш за все, забезпечать безпечний, вже оголошений виїзд населення за програмою переселення, що готується урядом Росії. Подальші дії залежатимуть від військово-тактичної ситуації», — сказав Суровікін.



Тим часом керівник окупаційної «адміністрації» в Херсонській області Володимир Сальдо заявив, що «ухвалено рішення про переміщення мешканців низки муніципалітетів на лівий берег Дніпра».

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