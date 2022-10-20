У Харківській області знайдено 22 катівні росіян

20 жовтня 2022, 21:21

У Харківській області знайдено 22 катівні росіян

На звільнених територіях Харківської області правоохоронці знайшли 22 місця тортур, організованих російськими окупантами. Це стало можливим завдяки свідченням свідків та потерпілих, розповів начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко на брифінгу 20 жовтня.

«Встановлено 22 місця тортур. Ми встановлюємо за свідченнями свідків чи потерпілих людей, які через них пройшли», — сказав Тимошко.

Відомо, що місця тортур були виявлені у Вовчанську (2), Куп'янську (4), Шевченковому (2), Ізюмі (4), Козачій Лопані (3), Липцях, Великому Бурлуці, Пісках-Радьковських, Боровій. Тимошко уточнив, що зараз не можна називати загальну кількість людей, які пройшли через катівні росіян, оскільки частина людей зараз перебувають у РФ. Крім того, за словами Тимошка, поліція має дані про те, що загарбники вивозили людей до РФ катували їх там, а потім повертали в Україну.

«У них є місце в Шебекіно (Білгородська область РФ), де знаходяться наші військові та поліцейські полонені. Там вони також катували людей... Кілька днів тому ми вилучили тіла двох закатованих військовослужбовців. Їх, ми достеменно знаємо, вивозили через Гоптівку у бік Білгорода, а повернули назад тіла. Тобто. Найімовірніше, мали місце тортури на території РФ. Є свідчення людей, які кажуть, що також тіла вивозили до РФ», — уточнив Тимошко, додавши, що частина поліцейських, які залишилися на захоплених територіях, побували в катівнях росіян.

Крім того, Тимошко повідомив, що зараз Державне бюро розслідувань оголосило про підозру 22 поліцейським, які перейшли на бік окупантів. Усього підозрюваних у можливій співпраці з оккупантами 65 осіб (включаючи цих 22 особи).

У свою чергу начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Олександр Волобуєв повідомив, що за час окупації через тортури пройшли 15 його співробітників.

«Загалом 15 людей у нас побували у катівнях: 8 співробітників Балаклійської пожежно-рятувальної частини №42, 3 – у Козачій Лопані та 4 – у Вовчанську. Іншим співробітникам теж були погрози, постійно залякували, перевіряли», — сказав Волобуєв.

На території Харківської області було виявлено 10 місць, де окупанти катували українців.

Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік Святогірської Лаври.

Українських військовослужбовців, чиї тіла виявили в одному із місць масових поховань в Ізюмі, катували перед убивством.

У Херсонській області російські сили утримують понад 500 мирних жителів, їх катують, наражають на жорстоке поводження та психологічне насильство.

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